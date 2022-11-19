Чемпионат мира в Катаре будет очень трудным для игроков, учитывая погодные условия. Им придется выдерживать высокие температуры.

ЧМ-2022 решили провести зимой именно из-за катарской жары. Мундиаль впервые в истории перенесли на конец года, что привело к смещению всего футбольного календаря. Однако даже такое ход не спасет игроков от высоких температур.

"Сегодня я гей, сегодня я инвалид, сегодня я гастарбайтер", – президент ФИФА продолжает отбеливать Катар

В первые недели чемпионата мира в Катаре дневные температуры будут держаться на уровне 30°C. Современные системы охлаждения, как оказывается, не способны поддерживать удобные условия в тропических пустынях.

Футболисты уже почувствовали, с чем придется столкнуться. Сборная Англии изнемогала во время тренировки. Ребята Саутгейта спасаются огромными вентиляторами, распыляющими воду.