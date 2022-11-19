Чемпіонат світу в Катарі буде дуже важким для гравців з огляду на погодні умови. Їм доведеться витримувати високі температури.

ЧС-2022 вирішили провести взимку саме через катарську спеку. Мундіаль вперше в історії перенесли на кінець року, що призвело до зміщення всього футбольного календаря. Однак навіть такий хід не врятує гравців від високих температур.

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У перші тижні чемпіонату світу в Катарі денні температури триматимуться на рівні 30°C. Сучасні системи охолодження, як виявилося, не здатні підтримувати комфортні умови в тропічних пустелях.

Футболісти вже відчули, з чим доведеться мати справу. Збірна Англії знемагала під час тренування. Хлопці Саутгейта рятуються величезними вентиляторами, які розпилюють воду.