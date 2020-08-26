"Футбол Динамо не понравился": Сабо прокомментировал матч за Суперкубок Украины

"Поздравляю Динамо с выигрышем. Для молодежи это нужно, у них все впереди. Но мне футбол Динамо не нравится.

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Я люблю агрессивный футбол, когда обе команды и защищаются, и атакуют, и забивают. А когда становятся эти автобусы – в Европе практически никто так не играет. Хотелось бы, чтобы Динамо играло в хороший, активный футбол", – сказал Сабо в эфире ТК Футбол.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

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