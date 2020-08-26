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"Футбол Динамо не понравился": Сабо прокомментировал матч за Суперкубок Украины

13:12 - Читати українською
"Футбол Динамо не понравился": Сабо прокомментировал матч за Суперкубок Украины
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от поединка Шахтер – Динамо.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Поздравляю Динамо с выигрышем. Для молодежи это нужно, у них все впереди. Но мне футбол Динамо не нравится.

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Я люблю агрессивный футбол, когда обе команды и защищаются, и атакуют, и забивают. А когда становятся эти автобусы – в Европе практически никто так не играет. Хотелось бы, чтобы Динамо играло в хороший, активный футбол", – сказал Сабо в эфире ТК Футбол.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1) благодаря голам Де Пены, Жерсона и Соля.

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