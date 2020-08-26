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"Футбол Динамо не сподобався": Сабо прокоментував матч за Суперкубок України

13:12 - Читать на русском
"Футбол Динамо не сподобався": Сабо прокоментував матч за Суперкубок України
Йожеф Сабо / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився враженнями від поєдинку Шахтар – Динамо.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Вітаю Динамо з виграшем. Для молоді це дуже потрібно, у них все попереду. Але мені такий футбол не подобається.

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Я люблю агресивний футбол, коли обидві команди і захищаються, і атакують, і забивають. А коли стають ці автобуси – в Європі практично ніхто так не грає. Футбол Динамо не сподобався. Хотілося б, щоб вони грали в хороший, активний футбол", – сказав Сабо в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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Теги
Динамо Динамо Йожеф Сабо Суперкубок України Шахтар - Динамо
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