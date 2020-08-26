"Футбол Динамо не сподобався": Сабо прокоментував матч за Суперкубок України

"Вітаю Динамо з виграшем. Для молоді це дуже потрібно, у них все попереду. Але мені такий футбол не подобається.

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Я люблю агресивний футбол, коли обидві команди і захищаються, і атакують, і забивають. А коли стають ці автобуси – в Європі практично ніхто так не грає. Футбол Динамо не сподобався. Хотілося б, щоб вони грали в хороший, активний футбол", – сказав Сабо в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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