Еще в прошлом сезоне эти соперники финишировали вплотную над зоной вылета. Сейчас команда Ярмоленко отстает лишь на 4 балла от путевки в Лигу чемпионов, а Грилиш и компания по потерянным очкам еще ближе к мечте. Матч, как и онлайн-трансляция Астон Вилла – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 22:15. Бирмингемцы стремились взять реванш за поражение 1:2 в предыдущей встрече. В то же время дело это нелегкое, ведь вилланы не побеждали "молотов" в последних 5 играх.

Астон Вилла – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча

Перший момент створили гості, які вийшли у відверто захисній схемі з 5 захисниками, але дуже заряджені на постійні контратаки. Соучек підтримав атаку другим темпом, віддав у падінні на Антоніо, а той з льоту пробив у Мартінеса. Джессі Лінгард, який прийшов з Манчестер Юнайтед і відразу ж дебютував на місці Ярмоленка, змістився у центр та потужно пробив – знову голкіпер Вілли на місці. Кресвелл розстрілював стража воріт з кількох метрів, однак влучив у свого ж Антоніо. У господарів, попри реноме більш атакувальної команди, за стартові 20 хвилин жодної спроби удару, тільки підходи до чужого штрафного.

Перша спроба на 22 хвилині. Кеш подав, а Воткінс, лідер АПЛ за ударами з меж штрафного та супермоментами в домашніх матчах, замикав метрів з 10. Доусон помилився на своїй половині, Гріліш підхопив і віддав. Воткінс цього разу поцілив у стійку. Астон Вілла оговталася до 30 хвилини, створивши парочку не гірших нагод. Після подачі штрафного Сочек скинув під уадр Барклі. Черговий удар з розстрільної дистанції, і лише мінімальний збій прицілу екс-хавбека Челсі рятує Вест Хем. Подвійна відповідь "молотів". Кресвелл зі штрафного і Соучек з меж карної зони ефектно крутили у дальній кут – дуже близько, але повз ворота.

Втричі більше ударів (10 на 3) та повне домінування лондонців за влучаннями у площину воріт (5:0), але досить логічні нулі на табло. Дуже активний дебют Лінгарда. Номінально він діє на правому фланзі Ярмоленка, але його теплова карта показує шалений рух з краю на край. Лідер у матчі за ударами (4, хоча цілих 3 заблоковані), найкращий у команді Мойєса за пасами у фінальну третину поля (14), контактами з м'ячем (40), спробами дриблінгу (3, одна вдала) та точністю передач (93%).

Відкрив рахунок великий чеський хлопець. Один з найбільш аномальних гравців АПЛ 2020/21. Соучек, граючи на позиції опорника, забив уже 8 гол у сезоні. Антоніо і Бенрама розіграли просту комбінацію, а 25-річний хавбек спокійно прошив Мартінеса. Минуло лише 5 хвилин, і той же дует зробив гол для Лінгарда. Блискучі трикутники, крута команда робота. Антоніо мав ще 2 вбивчі шанси після передач з обох флангів. Дивовижним чином Астон Вілла уникає розгрому в цих моментах. Новій спробі Соучека з меж воротарського не вистачає хіба що сили.

Найдорожчий зимовий трансфер французької Ліги 1 з'явився на полі за 10 хвилин до кінця. Морган Сансон замінив Дугласа Луїса. За 80 хвилин підсумок для Астон Вілли сумний: 7:16 за ударами, 1:9 за влучаннями. Але на 81-й лідери атаки господарів реалізували свій рідкісний момент. Гріліш несподівано опинився на правому фланзі, Воткінс нарешті реалізував розкішний розрізний пас капітана. Цього разу без міліметрових офсайдів з космосу, як було в Лондоні, коли Оллі дивом не відзначився через VAR.

Однак майже відразу Вест Хем відновлює перевагу. Соучек на Антоніо, Майкл з другим гольовим пасом, а Лінгард оформив дубль. На жаль, Ярмоленко абсолютно зайвий у цій фантастичній команді. Мойєс використав усі заміни, але Андрій тепер не серед тріо перших навіть на вихід з лави запасних. Вест Хем набирає 38 очок, і від четвертого Ліверпуля та зони ЛЧ відділяють лише 2 бали. Астон Вілла залишається на 9 місці, маючи на 6 пунктів менше, але 2 матчі у запасі.