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Маркевич будет помогать сыну в Черноморце

10:44 95 Читати українською
Маркевич будет помогать сыну в Черноморце
Мирон Маркевич / фото из открытых источников

Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич присоединится к сбору Черноморца, тренером которого является его сын Остап.

"Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за помощью своего отца. Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют нужного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается Черноморец.

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Мой отец – не тот человек, который будет без соответствующего приглашения влезать в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет, и скажет свое мнение", – приводит слова Маркевича-младшего Футбол NEWS.

Отметим, Черноморец занимает 10 место в Первой лиге, имея в активе 22 пункта.

"Батько допомагає – мені реально пощастило із наставником". Остап Маркевич – про роботу у Вільяреалі, порядність Серхіо Наварро і конспекти Мирона Богдановича

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Остап Маркевич Остап Маркевич Черноморец Первая лига Мирон Маркевич
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