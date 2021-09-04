"У Кінгслі Комана є своя історія у футболці збірної Франції, в якій, на жаль, значне місце посідають травми. Але гравець не здався і не перейшов у петанк (національна французька гра, – прим.), як йому радили після всіх пригод. Поки є Мбаппе, здавалося, Коман вічно повинен буде задовольнятися недоїдками.

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Але ось зараз у нього є шанс позбутися своєрідного дамоклового меча, який висить над ним у збірній. Травма Мбаппе очистила сцену для Комана і його якості дають все для того, щоб він блиснув у матчах з Україною і Фінляндією. Згадаймо нокаутуючий потужний удар Кінгслі, чудові зміни темпу і, головне, відповідальність щодо гольових моментів. Подивимося на нього у Києві", – зазначає видання 20 minutes.

Нагадаємо, поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними України і Франції відбудеться у Києві вже сьогодні, 4 вересня. Початок зустрічі о 21:45.

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