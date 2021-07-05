Конфликты случались прямо во время проигранного матча против Швейцарии в 1/8 финала, сообщает Le Parisien.

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В частности, выяснять отношения на поле решили Погба, Варан и Павар. Еще при счете 3:1 в свою пользу защитник Баварии в разговоре с центрбеком Реала возмутился отсутствием помощи в обороне от представителя Манчестер Юнайтед. Варан озвучил эти претензии Погба, но тот не собирался принимать критику. Разъяренный Поль подошел к Павару и спросил: "Что ты сказал!?".

Спор как-то удалось решить, однако итоговое поражение и вылет из Евро не добавили понимания в раздевалке французов. Килиан Мбаппе стал единственным неудачником серии пенальти, подарив Швейцарии путевку в четвертьфинал.

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