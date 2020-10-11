Франция – Португалия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА
21:40 - Читати українською
Сборная Франции в рамках 3-го тура Лиги наций принимает Португалию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура Лиги Наций УЕФА Франция – Португалия начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Франция:
Португалия:
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