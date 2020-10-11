Франція – Португалія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА
21:40 - Читать на русском
Збірна Франції в рамках 3-го туру Ліги націй приймає Португалію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
45' live
Матч 3-го туру Ліги Націй УЄФА Франція – Португалія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Франція:
Португалія:
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