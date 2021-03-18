Как известно, сборная Украины 28 и 31 марта должна сыграть матчи квалификации на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана соответственно. Накануне поединки были перенесены со Львова в Киев из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

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НСК Олимпийский готовился принять матчи, а подопечные Шевченко надеялись на бешеную поддержку "12-го игрока". К сожалению, стремительный рост заболеваемости заставил киевскую власть ввести строгий карантин и в столице. Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга сообщил, что строгие ограничения продлятся с 20 марта по 9 апреля.

В это время будут запрещены присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (в том числе на сегодняшнем матче Шахтер – Рома), проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), работа учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы), торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии) и проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека).

Будут работать фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий, заведения общественного питания, но исключительно на вынос, автозаправочные станции, но при соблюдении строгих норм и без работы кафе, парикмахерские, салоны красоты, но по предварительной записи, детские сады, школы, но дистанционно и после каникул, предприятия и организации бюджетной сферы и частный бизнес (кроме предприятий критической инфраструктуры) на дистанционной работе, общественный транспорт – в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров, масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

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