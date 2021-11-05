Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал список исполнителей, которые могут сыграть в решающих матчах квалификации к Мундиалю в Катаре.

Тренерский штаб "трехцветных" вызвал в ряды национальной команды 23 игрока, сообщает официальный твиттер сборной.

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В список не попал Оливье Жиру. Нападающий Милана был основным выбором Дешама на позицию центрфорварда до возвращения в сборную перед Евро-2020 Карима Бензема. Зато снова оказались в перечне братья Эрнандесы.

Вратари: Костиль, Льорис, Ареола

Защитники: Динь, Дюбуа, Люка Эрнандес, Павар, Упамекано, Тео Эрнандес, Кимпембе, Кунде, Зума

Полузащитники: Гендузи, Погба, Рабьо, Тчуамени, Канте

Нападающие: Бен Йеддер, Бензема, Диаби, Гризманн, Мбаппе, Коман

В ноябре сборная Франции проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022 – против Казахстана (13 ноября) и Финляндии (16 ноября). В группе D квалификации лидируют "трехцветные" (12 очков), далее следуют украинцы (9 пунктов) и финны (8 баллов).