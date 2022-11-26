Франция встречается с Данией во втором туре чемпионата мира. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Франция – Дания стартовал в 18:00 по киевскому времени. В первом туре группы D подопечные Дидье Дешама одержали волевую победу над Австралией (4:1), а Дания расписала безголевую ничью с Тунисом. В поединке второго тура Австралия одолела африканскую команду, поэтому сегодняшняя победа гарантирует "Ле Блё" выход в плей-офф. Датчанам же нужно как минимум не проигрывать французам и обыгрывать Австралию в последнем туре.

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Прямая трансляция матча – на MEGOGO. "Футбол 24" проведет расширенную текстовую трансляцию поединка.

Стартовые составы:

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес – Рабьо, Чуамени – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Дания: Шмейхель – Андерсен, А. Кристенсен, Нельссон – Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Меле – Линдстрём, Корнелиус, Дамсгор.