Франція зустрічається з Данією в другому турі чемпіонату світу. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Франція – Данія стартував о 18:00 за київським часом. У першому турі групи D підопічні Дідьє Дешама здобули вольову перемогу над Австралією (4:1), а Данія розписала безгольову нічию з Тунісом. У поєдинку другого туру Австралія здолала африканську команду, тому сьогоднішня перемога гарантує "Ле Бльо" вихід у плей-офф. Данцям ж потрібно як мінімум не програвати французам і обігрувати Австралію в останньому турі.

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Пряма трансляція матчу – на MEGOGO. "Футбол 24" проведе розширену текстову трансляцію поєдинку.

Стартові склади:

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру.

Данія: Шмейхель – Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон – Р. Крістенсен, Хьойберг, Еріксен, Меле – Ліндстрьом, Корнеліус, Дамсгор.