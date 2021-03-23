"У нас виникли проблеми. У кількох співробітників готелю, де ми зазвичай мешкаємо під час підготовки до матчів, були позитивні тести на COVID-19. Тож ми вирішили нікуди не виїжджати з бази в Клерфонтені й передматчеве тренування провели саме тут, а не на Стад де Франс, щоб зменшити фізичне навантаження для гравців.

У готелі збірної Франції виявили коронавірус – Дешам екстрено змінив плани перед матчем з Україною

До матчу проти України готові всі 26 футболістів. Я буду обирати. Широкий вибір – добра новина. Хтось зіграє завтра, хтось – у неділю в Казахстані, а хтось – наступної середи з Боснією і Герцеговиною. Утім, я ще не вирішив. Ми думаємо тільки про Україну.

Це буде не той суперник, якого ми обіграли в товариському матчі 7:1. Тоді в Андрія Шевченка було дуже багато хворих на коронавірус. В українців добра команда, яка полюбляє володіти м’ячем. Їй подобається грати в комбінаційний футбол із підключенням до атакувальних дій крайніх захисників. "Синьо-жовті" перемогли Іспанію й довели, що здатні демонструвати якісну гру", – цитує Дешама офіційний сайт УАФ.

До слова, протистояння з Україною заплановане на завтра, 24 березня, на Стад де Франс. Початок зустрічі о 21:45.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7