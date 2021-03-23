Сборная Франции – наш первый соперник в квалификации на Мундиаль 2022 года – сделала несколько изменений в своем графике.

Сегодня, 23 марта, у французов по плану было заселение в отель d'Enghien-les-Bains. Правда, утром в нескольких его сотрудников обнаружили COVID-19, сообщает официальный сайт ФФФ.

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Поэтому чемпионы мира приняли решение до вылета в Казахстан в пятницу оставаться на базе национальных сборных в Клерфонтене. Именно оттуда "трехцветные" отправятся и на противостояние с Украиной. Все последующие тренировки тоже запланированы на базе. К слову, пресс-конференция Дидье Дешама и Уго Льориса состоится в 18:00 по Киеву.

Заметим, подопечные Дешама начнут отбор на чемпионат мира домашним матчем именно против сборной Украины (24 марта) на Стад де Франс. Затем сборная Франция встретится с Казахстаном (28-го) и Боснией (31-го).

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