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Франция – Бельгия: Погба посвятил победу пропавшей в пещере Таиланда детской футбольной команде

10:28 32 Читати українською
Франция – Бельгия: Погба посвятил победу пропавшей в пещере Таиланда детской футбольной команде
Поль Погба / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Франции Погба посвятил победу своей команды над Бельгией в полуфинале ЧМ-2018 юным футболистам, которые были заблокированы в пещере в Таиланде.

"Эта победа посвящается героям дня. Прекрасно сработано, ребята, вы очень сильные", – написал Погба на странице в Твиттере, прикрепив фото спасенных детей.

ЧМ-2018: ФИФА пригласила на финал пропавшую в пещере Таиланда детскую футбольную команду

Напомним, двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с 25-летним тренером зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг 23 июня и не смогли найти путь назад из-за наводнения, которое отрезало им выход. Через девять дней их удалось обнаружить двум британским дайверам. Вчера спасательная операция была успешно завершена.

ЧМ 20181/2 финала

Франция - Бельгия: Вторник 10 июля 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Бельгия
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ЧМ 2018 Франция - Бельгия Поль Погба Поль Погба Франция Франция
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