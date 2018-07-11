Франция – Бельгия: Погба посвятил победу пропавшей в пещере Таиланда детской футбольной команде

Полузащитник сборной Франции Погба посвятил победу своей команды над Бельгией в полуфинале ЧМ-2018 юным футболистам, которые были заблокированы в пещере в Таиланде.

"Эта победа посвящается героям дня. Прекрасно сработано, ребята, вы очень сильные", – написал Погба на странице в Твиттере, прикрепив фото спасенных детей.

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Напомним, двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с 25-летним тренером зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг 23 июня и не смогли найти путь назад из-за наводнения, которое отрезало им выход. Через девять дней их удалось обнаружить двум британским дайверам. Вчера спасательная операция была успешно завершена.