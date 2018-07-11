Франція – Бельгія: Погба присвятив перемогу зниклій у печері Таїланду дитячій футбольній команді

Півзахисник збірної Франції Поль Погба присвятив перемогу своєї команди над Бельгією в півфіналі ЧС-2018 юним футболістам, які були заблоковані в печері в Таїланді.

"Ця перемога присвячується героям дня. Чудово спрацьовано, хлопці, ви дуже сильні", – написав Погба на сторінці в Твіттері, прикріпивши фото врятованих дітей.

ЧС-2018: ФІФА запросила на фінал зниклу у печері Таїланду дитячу футбольну команду

Нагадаємо, дванадцять підлітків у віці від 11 до 16 років разом з 25-річним тренером зайшли в семикилометровую печеру Тхам Луанг 23 червня і не змогли знайти шлях назад через повінь, яка відрізала їм вихід. Через дев'ять днів їх вдалося виявити двом британським дайверам. Вчора рятувальну операцію було успішно завершено.