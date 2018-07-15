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Франция - Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

21:52 51 Читати українською
Франция - Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича
Златко Далич / фото: ФИФА

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями после финального матча ЧМ-2018 против команды Франции.

"Во-первых, я поздравляю Францию с победой. Они заслуженно завоевали титул. Но первые 20 минут Хорватия контролировала мяч. А потом случился автогол после стандарта... Однако и после этого Хорватия продолжила доминировать.

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Я никогда не комментирую работу арбитра. Но сегодня не могу молчать. Такие пенальти в финале чемпионата мира не должны назначать. Это не умаляет заслуг Франции. Но я уверен, что 11-метровый ставить было просто нельзя. Когда система VAR работает в вашу пользу – то все замечательно. Когда против – вы недовольны. Но я не хочу критиковать технологии и арбитра. Я уважаю его. Просто высказал свое разочарование.

Однако, я горжусь выступлением сборной Хорватии. Но против Франции надо играть безошибочно. Нам после счета 2:1 это не удалось.

Сейчас я просто хочу отдохнуть... Последние несколько месяцев мы все тяжело работали. Хотя это был и кайф для всех нас. Дайте мне отдохнуть. Решение о моем будущем примем потом", – цитирует Далича sport24.ru.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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ЧМ 2018 Златко Далич Златко Далич Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия
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