Франция - Хорватия: послематчевая пресс-конференция Златко Далича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился впечатлениями после финального матча ЧМ-2018 против команды Франции.

"Во-первых, я поздравляю Францию с победой. Они заслуженно завоевали титул. Но первые 20 минут Хорватия контролировала мяч. А потом случился автогол после стандарта... Однако и после этого Хорватия продолжила доминировать.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Я никогда не комментирую работу арбитра. Но сегодня не могу молчать. Такие пенальти в финале чемпионата мира не должны назначать. Это не умаляет заслуг Франции. Но я уверен, что 11-метровый ставить было просто нельзя. Когда система VAR работает в вашу пользу – то все замечательно. Когда против – вы недовольны. Но я не хочу критиковать технологии и арбитра. Я уважаю его. Просто высказал свое разочарование.

Однако, я горжусь выступлением сборной Хорватии. Но против Франции надо играть безошибочно. Нам после счета 2:1 это не удалось.

Сейчас я просто хочу отдохнуть... Последние несколько месяцев мы все тяжело работали. Хотя это был и кайф для всех нас. Дайте мне отдохнуть. Решение о моем будущем примем потом", – цитирует Далича sport24.ru.