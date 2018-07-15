Франція – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч поділився враженнями після фінального матчу ЧС-2018 проти команди Франції.

"По-перше, я вітаю Францію. Вони заслужено завоювали титул. Але перші 20 хвилин Хорватія контролювала м'яч. А потім стався автогол після стандарту... Однак і після цього Хорватія продовжила домінувати.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Я ніколи не коментую роботу арбітра. Але сьогодні не можу мовчати. Такі пенальті у фіналі чемпіонату світу не повинні призначати. Це не применшує заслуг Франції. Але я впевнений, що 11-метровий ставити було просто не можна. Коли система VAR працює на вашу користь – то все чудово. Коли проти – ви незадоволені. Але я не хочу критикувати технології і арбітра. Я поважаю його. Просто висловив своє розчарування.

Проте, я пишаюся виступом збірної Хорватії. Але проти Франції треба грати безпомилково. Нам після рахунку 2:1 це не вдалося.

Зараз я просто хочу відпочити... Останні кілька місяців ми всі важко працювали. Хоча це був і кайф для всіх нас. Дайте мені відпочити. Рішення щодо мого майбутнього приймемо потім", – цитує Даліча sport24.ru.