Форвард оформил хет-трик и шел на покер, но попал в голову сопернику – видео кунг-фу из Второй лиги
19:09 - Читати українською
Нападающий Скорука Никита Жуков одним эпизодом омрачил блестящий матч против Полтавы (3:1).
Один из лидеров группы Б Второй лиги одержал очередную победу. Скорук, только играя в меньшинстве, позволил Полтаве избежать разгромного счета.
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Любопытно, что все три гола в составе хозяев забил Никита Жуков. За 20 минут до завершения матча форвард попытался забить и четвертый. Однако в перспективной позиции попал не по мячу, а в голову сопернику. Прямая красная для героя матча.
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