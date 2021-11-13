Один из лидеров группы Б Второй лиги одержал очередную победу. Скорук, только играя в меньшинстве, позволил Полтаве избежать разгромного счета.

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Любопытно, что все три гола в составе хозяев забил Никита Жуков. За 20 минут до завершения матча форвард попытался забить и четвертый. Однако в перспективной позиции попал не по мячу, а в голову сопернику. Прямая красная для героя матча.

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