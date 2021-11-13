Украина, Вторая лига, 18-й тур

Сумы – Кристалл – 0:2

Голы: Клюев, 69, 84

Удаление: Клочко, 66 (Сумы, вторая желтая карточка)

АФСК Киев – Диназ – 0:2

Голы: Апанчук, 12, Банасевич, 46

Виктория – Энергия – 3:1

Голы: Ерёменко, 23, Гранкин, 83, Борисенко, 81 (пен.) – Андрощук, 22

Нива В – Чайка – 2:0

Голы: Георгиев, 54, Загорулько, 73

Скорук – Полтава – 3:1

Голы: Жуков, 3, 52, 63 – Яременко, 90+1

Удаление: Жуков, 68 (Скорук, красная карточка)

Тростянец – Никополь – 2:1

Голы: Ганжа, 29, Проданов, 75 – Фомин, 56

Реал Фарма – Волчанск – 2:0

Голы: Фабер, 78, Абузраа, 82 (пен.)

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В первом матче дня Сумы принимали Кристалл. Судьба поединка решилась в середине второго тайма. Клочко в собственной штрафной потянул за руку соперника, не позволив выйти один на один с вратарем и увидел перед собой вторую желтую карточку. Клюев с отметки уверенно развел по углам мяч и голкипера. За пять минут до завершения матча он же воспользовался сумбуром у ворот Сум и, подхватив сферу, пробил под ногу киперу – круглый от штанги влетел в ворота.

Диназ без особых проблем справился с одним из аутсайдеров группы А – киевским АФСК. Гости забили по голу в каждом из таймов и поднялись на первую ступеньку своей группы, обойдя Левый берег и Карпаты.

Виктория на своем поле смогла оформить камбэк против Энергии. Хозяева, несмотря на преимущество, пропустили в середине тайма контратаку: Андрощук оказался один перед голкипером после прострела слева и расстрелял ворота Виктории. Уже через минуту николаевцы отыгрались – Еременко опередил защитника и замкнул передачу от партнера. Ничейный счет держался до середины второго тайма, пока Гранкин с линии ворот не перекинул мяч через голкипера. Вскоре защитник новокаховцев в собственной штрафной попал в ногу сопернику и арбитр назначил пенальти. Борисенко уверенным выстрелом принес Виктории викторию – 3:1.

Винницкая Нива неожиданно легко справилась с Чайкой. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед. Брищук получил длинную диагональ на левый фланг через полполя, отпасовал на Загорулько, а тот сбросил на линию штрафного под удар Георгиеву. Выстрел Виктору удался на славу – мяч снял паутину с крестовины. Через 20 минут отличился уже автор голевой передачи, замкнув навес со стандарта на дальнюю штангу. Забить хотя бы гол престижа Чайка так и не смогла.

Скорук в гонке с МФК Металлург за первую строчку разгромил Полтаву. Героем матча стал Никита Жуков, оформивший хет-трик и принесший команде из поселка Томаковка очередные три очка. Интересно, что голеадор стал и своеобразным антигероем: пытаясь пробить по воротам за 20 минут до завершения матча он в прыжке попал не в мяч, а в голову соперника и получил прямую красную карточку. Уже в добавленное время Яременко счет размочил, но этого оказалось мало.

Тростянец на собственном поле одолел Никополь. Максим Ганжа в середине тайма оказался самым расторопным после розыгрыша углового и практически засунул мяч в сетку. После перерыва Фомин головой точно замкнул навес с правого фланга. Однако, последнее слово было за хозяевами – Проданов в середине второй сорокапятиминутки с угла вратарского забросил за воротник Алексею Баштаненко.

В еще одном матче Реал Фарма дожал Волчанск. Счет был открыт только на 78-й минуте. Через четыре минуты одесситы получили право на пенальти и сняли вопрос о победителе.

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