Форвард оформив хет-трик і йшов на покер, але поцілив у голову супернику – відео кунг-фу із Другої ліги
19:09 - Читать на русском
Нападник Скорука Микита Жуков одним епізодом затьмарив блискучий матч проти Полтави (3:1).
Один із лідерів групи Б Другої ліги здобув чергову перемогу. Скорук, лише граючи у меншості, дозволив Полтаві уникнути розгромного рахунку.
Діназ обійшов Карпати і очолив групу А, Скорук з хет-триком і вилученням розбив Полтаву, Нива В розібралась з Чайкою
Цікаво, що усі три голи в складі господарів забив Микита Жуков. За 20 хвилин до завершення матчу форвард спробував забити четвертий. Однак у перспективній позиції влучив не по м'ячу, а в голову супернику. Пряма червона для героя матчу.
Якщо відео не відтворюється перейдіть на YouTube або за цим посиланням.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter