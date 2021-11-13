Один із лідерів групи Б Другої ліги здобув чергову перемогу. Скорук, лише граючи у меншості, дозволив Полтаві уникнути розгромного рахунку.

Діназ обійшов Карпати і очолив групу А, Скорук з хет-триком і вилученням розбив Полтаву, Нива В розібралась з Чайкою

Цікаво, що усі три голи в складі господарів забив Микита Жуков. За 20 хвилин до завершення матчу форвард спробував забити четвертий. Однак у перспективній позиції влучив не по м'ячу, а в голову супернику. Пряма червона для героя матчу.

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