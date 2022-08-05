Форвард Мольде создал магический гол в стиле Марадоны, обыграв украинцев
13:28 - Читати українською
19-летний ивуарийский нападающий Давид Фофана отличился классным голом в Лиге конференций.
Мольде в третьем раунде квалификации Лиги конференций обыграл Кишварду. Венгерская команда с 4 украинцами в составе поехала в Норвегию аутсайдером, но к середине второго тайма удерживала ничью. В конце концов, Мольде забил три гола и увеличил шансы на проход дальше.
Особенно красивым получился второй гол норвежцев. На 80 минуте Фофана подхватил мяч на собственной половине, легко перекинул украинца Кравченко, затем в стиле Марадоны проскочил еще трех оппонентов и мастерски обыграл украинского вратаря Одинцова.
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