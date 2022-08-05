Мольде в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій переграв Кішварду. Угорська команда з 4 українцями у складі поїхала в Норвегію аутсайдером, але до середини другого тайму втримувала нічию. Зрештою Мольде забив три голи та збільшив шанси на прохід далі.

Особливо красивим вийшов другий гол норвежців. На 80 хвилині Фофана підхопив м'яч на власній половині, легко перекинув українця Кравченка, потім у стилі Марадони проскочив ще трьох опонентів і майстерно обіграв українського воротаря Одінцова.

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