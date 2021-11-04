На чемпионате мира-1982 года в Испании произошла футбольная революция – количество команд-участниц увеличилось до 24-х. Теперь путь к золотому кубку пролегал через полноценную групповую "мясорубку", пройти которую и играть в плей-офф иногда не удавалось даже чемпионам.

Чемпионат мира – это турнир, на котором нет авторитетов. Каждая команда настроена одержать победу и продолжить свой путь. В таких условиях подтвердить статус чемпиона мира иногда не удается даже на стадии группового этапа.

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Франция, ЧМ-2002

После победы на домашнем чемпионате мира сборная Франции автоматически считалась одним из фаворитов турнира в Японии и Южной Корее. По составу французы выглядели командой без слабых мест, но действующие чемпионы слишком положились на свою знаменитость.

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Уже в матче-открытии Патрик Виейра и компания потерпели поражение от Сенегала – 0:1. Казалось, такой холодный душ приведет звезд в чувство и заставит нарастить темп, но что-то пошло не так.

С Уругваем французы расписали нулевую ничью, а скромной Дании проиграли со счетом 0:1. Ни одного забитого гола и только одно очко – позорный результат чемпионов и бесславная дорога домой уже после группового этапа.

Италия, ЧМ-2010

Парагвай, Новая Зеландия и Словакия – далеко не те страны, которые могли бы создать Италии хоть какие-то неудобства на стадии группового этапа. Сомнительно выглядела даже возможность этих команд забить гол в ворота Скуадра адзурры. Но даже в таких условиях Италия показала, что в футболе все возможно.

Ничья с Парагваем (1:1) выглядела обычным несчастным случаем, который исправят дальнейшие победы. Но Новая Зеландия неожиданно дала бешеный отпор итальянцам и тоже вырвала ничью (1:1). В безумном заключительном матче группового этапа против Словакии Буффон трижды вынимает мяч из своих ворот. Италия отвечает двумя голами, но этого недостаточно – чемпионы опустили головы и отправились домой.

Испания, ЧМ-2014

Турнир в Бразилии стал свидетелем краха философии тики-таки. "Фурия Роха" побеждала на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Казалось, что остановить эту команду просто невозможно.

Но уже первый матч в группе против Нидерландов показал, что в футболе наступила новая эпоха вертикального футбола. Ван Перси, Роббен и другая оранжевая компания поиздевались над ребятами дель Боске и победили их со счетом 5:1.

После такого неудачного старта не смогла оправиться даже звездная Испания – поражение от Чили и уже ничего не решавшая победа над Австралией. Гегемония испанцев в футболе сборных завершилась.

Германия, ЧМ-2018

Россия стала страной, в которой забуксовала сама Бундестим Йоахима Лева. ЧМ-2018 дарил сборной Германии только негативные сюрпризы.

Минимальное поражение Мексике в первом туре трагедией не выглядело – впереди Швеция и Южная Корея. Но не все было так просто. Победу над шведами немцы вырвали "на жилах" благодаря голу Крооса на последних секундах.

Немецкие фанаты облегченно выдохнули, но им пришлось испытать настоящий шок. Ребята Лева устроили настоящую осаду ворот Южной Кореи, но мяч упорно не хотел залетать в ворота. Корее же в конце игры удается дважды огорчить Нойера – сенсационная победа аутсайдера и еще одно позорное падение чемпиона мира.