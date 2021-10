1 липня 2006-го збірна Англії поступилася у серії пенальті португальцям – 21-річний Кріштіану Роналду реалізував переможний удар у чвертьфіналі та відправив англійців додому. Тижнем раніше додому повернувся співвітчизник Девіда Бекхема та компанії. А його голова була ще більш похнюпленою, ніж у футболістів. Звали його Грем Полл.

"Я вже тисячу разів думав про це, але так і не зрозумів, чому я припустився тієї помилки", – писав Полл в автобіографії "Seeing Red".

Грема призначили на заключний матч групового етапу чемпіонату світу-2006 у групі F між Австралією та Хорватію. Для нього то був третій поєдинок на турнірі. Один з двох попередніх усі ми точно пам'ятаємо – саме за суддівства Полла Україна здобула прем'єрну історичну перемогу на Мундіалях над Саудівською Аравією (4:0). Згодом фахівці зауважать – англійська бригада суддів не отримала повноцінного відпочинку і знову працювала вже через три дні. Фактор втоми посприяв одному з найбільших курйозів у новітній історії чемпіонатів світу.

Українці святкують гол на очах у Грема Полла / фото з соцмереж

У протистоянні Хорватії та Австралії мав визначитися другий володар щасливої путівки в 1/8 фіналу (першу безапеляційно здобула Бразилія). Вже на 2-й хвилині Даріо Срна відкрив рахунок. Втім ще до перерви австралійці зрівняли – Крейг Мур реалізував пенальті. На 56-й хвилині Ніко Ковач знову вивів Хорватію вперед, однак Австралія вдруге відновила паритет зусиллями Харрі К'юелла.

До завершення поєдинку залишалося 11 хвилин. Хорватію нічия не влаштовувала, тому підопічні Златко Кранчара кинулися в атаку. Проте усі зусилля були марними, а головним героєм заключних хвилин у Штутгарті став англійський рефері Грем Полл. На 85-й хвилині арбітр вилучив хорвата Даріо Шиміча, а через дві хвилини – австралійця Бретта Емертона. Однак у всій цій метушні з картками на останніх хвилинах (раніше була ще одна жовта для Емертона) про ще одне вилучення він просто забув.

61 хвилина. Рахунок на табло 2:1, хорвати на цей момент кваліфікуються далі. К'юелл проривається до воріт, обігрується з Марком Відукою і падає від поштовху в груди Йосіпа Шимуніча. Хорватський захисник довго і роздратовано намагається щось довести арбітру, а той записує прізвище порушника у свій блокнот – попередження.

90 хвилина. Кардинально протилежна картина. До вильоту хорватів з Мундіалю залишаються лічені хвилини, "картаті" йдуть ва-банк. Однак наражаються на контрвипад. У центральному колі все той же Шимуніч за кілька секунд завалює двох опонентів: Відуку та Кеннеді. До нього підбігає Грем Полл і демонструє жовту картку. Другу жовту картку. На екрані з'являються титри – поруч із прізвищем Шимуніча виринає червона картка. Усі коментатори світу запевняють – Хорватія дограватиме у меншості. Утім суддя і не думає запалювати червоне світло. Полл та Шимуніч перекидаються кількома словами, а захисник просто рухається у бік власних воріт.

93 хвилина. Останні секунди зустрічі Австралія проводить в атаці. Полл дає фінальний свисток. Шимуніч щось крадькома розповідає рефері, отримує несильний поштовх у плече і лише після цього Полл дістає з кишені жовту картку, що стає третьою для хорватського захисника. За нею нарешті слідує червона.

Вже після гри Полл та Шимуніч неодноразово виступатимуть у пресі. Традиційна версія рефері – помилковий запис у блокнот футболіста із №3 на спині, однак з протилежної команди. Очевидно, Полл продемонстрував попередження Шимунічу (хорватському №3), однак запис зробив про попередження для Крейга Мура (австралійського №3). На додачу містер Полл заявив, що цій помилці посприяв англійський акцент Шимуніча, який за іронією долі народився в австралійській Канберрі.

Моя система завжди полягала в тому, щоб ідентифікувати команди в моєму блокноті за кольорами, а не за назвою. Тож у Штутгарті я поставив "червоно-білу" позначку для Хорватії у верхній частині лівої колонки та вказав номери гравців під нею. У правій колонці я поставив "жовту" для Австралії та перерахував їхні номери. Тому, коли я попередив Шимуніча вперше, я правильно поставив "С" навпроти червоно-білої під номером "3" у лівій колонці і зазначив час – "16/2" (що означало 16 хвилин другого тайму). У компенсований час я знову попередив Шимуніча, але цього разу, як я тепер розумію, я записав її неправильно. Я поставив "C" поруч із жовтою "3, – писав Грем Полл у своїй автобіографії.

Своя правда була у Шимуніча: "Коли Полл покарав мене вдруге, я розгубився і забув, що він уже попереджав мене. Через хвилину хтось із партнерів запитав мене, що я досі роблю на полі. Я підійшов до Полла і сказав, що він уже показав мені дві картки, та рефері не схотів говорити зі мною".

Перша жовта для Шимуніча / фото з соцмереж

Прикро, та арбітру в полі не допомогли його асистенти Філ Шарп і Гленн Тернер, а також четвертий суддя Кевін Стотт. Проте Грем Полл визнав, що то була виключно його помилка, якої він припустився вперше за 26 років кар'єри.

Не може бути жодної суперечки. Закони гри дуже специфічні. Суддя несе відповідальність за свої дії на полі. Того вечора я був рефері. Це була моя помилка, – заявив Полл.

Англійський рефері не приховував, що мріє судити фінал чемпіонату світу. Достеменно невідомо чи працював би Полл на головному матчі Мундіалю, однак потрійне покарання Шимуніча не лише позбавило його роботи на ЧС-2006, а й загалом коштувало йому міжнародної кар'єри судді. Згодом Грем пояснював своє рішення піти на пенсію наслідком безсонних ночей.

Полл вилучає Шовковського у грі з Реалом / фото з соцмереж

До речі, передмову до автобіографічної книжки Полла погодився написати сер Алекс Фергюсон. З-поміж іншого наставник Манчестер Юнайтед зауважив: "Грем ніколи не боявся приймати важливі рішення. Іншим аспектом його характеру, який мене вразив, було те, що він посміхався, коли судив".

Свій останній матч в АПЛ Полл провів у травні 2007-го. Протягом усього часу з трибун йому довелося вислуховувати заряди, на кшталт, “World Cup, and you f*cked it up?“ та спостерігати за трьома вирізаними шматками жовтого картону, що слугували відсилкою до епізоду Шимунічем.