Фонсека стартовал в Лиге конференций с победы – соперник сам привёз два мяча
Лилль одолел Олимпию в первом матче группового этапа Лиги конференций (2:0).
Лига конференций, 1-й тур
Лилль – Олимпия – 2:0
Гол: Дэвид, 43 (с пенальти), Язиджи, 90+4
Лилль Паулу Фонсеки добыл комфортную домашнюю победу в дебютном матче группового этапа Лиги конференций. "Доги" обыграли люблянскую Олимпию со счётом 2:0, забив оба мяча в концовке каждого из таймов.
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За несколько минут до перерыва опорник гостей Доффо толкнул в спину Харальдссона и "привёз" тем самым пенальти – Джонатан Дэвид уверенно исполнил приговор, разведя мяч и вратаря по разным углам. Второй мяч тоже получился "привезённым": гости неудачно вбросили мяч из аута – точно на Язиджи. Юсуф получил подарок, ускорился и решил дуэль с вратарём Олимпии в свою пользу.