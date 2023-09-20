Лига конференций, 1-й тур

Лилль – Олимпия – 2:0

Гол: Дэвид, 43 (с пенальти), Язиджи, 90+4

Лилль Паулу Фонсеки добыл комфортную домашнюю победу в дебютном матче группового этапа Лиги конференций. "Доги" обыграли люблянскую Олимпию со счётом 2:0, забив оба мяча в концовке каждого из таймов.

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За несколько минут до перерыва опорник гостей Доффо толкнул в спину Харальдссона и "привёз" тем самым пенальти – Джонатан Дэвид уверенно исполнил приговор, разведя мяч и вратаря по разным углам. Второй мяч тоже получился "привезённым": гости неудачно вбросили мяч из аута – точно на Язиджи. Юсуф получил подарок, ускорился и решил дуэль с вратарём Олимпии в свою пользу.

