Ліга конференцій, 1-й тур

Лілль – Олімпія – 2:0

Гол: Девід, 43 (з пенальті), Язіджі, 90+4

Лілль Паулу Фонсеки здобув комфортну домашню перемогу в дебютному матчі групового етапу Ліги конференцій. "Доги" обіграли люблянську Олімпію з рахунком 2:0, забивши обидва м'ячі наприкінці кожного з таймів.

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За кілька хвилин до перерви опорник гостей Доффо штовхнув у спину Харальдссона і "привіз" тим самим пенальті – Джонатан Девід упевнено виконав вирок, розвівши м'яч і воротаря в різні кути. Другий м'яч теж вийшов "привезеним": гості невдало вкинули м'яч з ауту – точно на Язіджі. Юсуф отримав подарунок, прискорився і вирішив дуель із воротарем Олімпії на свою користь.