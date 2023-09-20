"Шахтер должен был пропускать 10": фанаты Порту издеваются над Степаненко – третий после Месси, развал команды, без ЛЧ
16:52 - Читати українською
"Футбол 24" подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Порту.
завершено
Вандерсон Галену 15’
Мехди Тареми 29’
15’ Вандерсон Галену
29’ Мехди Тареми
Шахтер провально дебютировал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, проиграв Порту со счетом 1:3. Впрочем, "горнякам" можно сказать повезло, ведь разница голов могла быть значительно больше.
Кевин Келси стал третьим самым молодым латиноамериканцем, который забивал в Лиге чемпионов, – его опередили Лео Месси и Роке Санта Крус. А фанаты Порту поиздевались над Степаненко, который якобы пренебрежительно отнесся к "драконам" до поединка. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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