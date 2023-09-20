Шахтер провально дебютировал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, проиграв Порту со счетом 1:3. Впрочем, "горнякам" можно сказать повезло, ведь разница голов могла быть значительно больше.

Кевин Келси стал третьим самым молодым латиноамериканцем, который забивал в Лиге чемпионов, – его опередили Лео Месси и Роке Санта Крус. А фанаты Порту поиздевались над Степаненко, который якобы пренебрежительно отнесся к "драконам" до поединка. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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