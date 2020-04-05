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Фонсека признался, что имел более соблазнительные предложения, чем от Ромы

16:31 78 Читати українською
Фонсека признался, что имел более соблазнительные предложения, чем от Ромы
Паулу Фонсека / Фото ФК Рома

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека объяснил, почему выбрал именно итальянский гранд.

"Переход в Рому – это был большой вызов для меня. Я всегда думал, что Италия является серьезным испытанием для тренеров, особенно иностранцев. У меня всегда были амбиции работать в лучших европейских лигах. В Италии чемпионат очень сложный, если не самый сложный с тактической точки зрения.

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Я был взволнован, когда мой агент рассказал о вариантах, и о том, что Рома среди них. После этого я был сосредоточен на том, чтобы стать тренером "волков". Годом раньше я играл против Ромы с Шахтером в Лиге чемпионов и увидел атмосферу Олимпико, а также страсть, с которой болельщики относятся к своей команде. Город также был среди факторов, которые привлекли меня. Несколько аспектов сошлись, что и убедило меня возглавить Рому.

И вопрос вовсе не в деньгах. У меня были более щедры с финансовой точки зрения варианты. Однако я хотел испытать себя в чемпионате, что тактически намного отличается от других первенств. Сейчас я только убедился в своих ожиданиях", – цитирует Фонсеку A Bola.

Напомним, летом 2019-го 47-летний португалец покинул Шахтер и присоединился к Роме.

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Италия Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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