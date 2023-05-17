Каждый год в чемпионате Франции подводят итоги сезона и раздают персональные награды. Паулу Фонсека, который возглавляет Лилль, а также наставник Руслана Малиновского поспорят за звание лучшего тренера в Лиге 1.

Лига 1: Фонсека поиздевался над аутсайдером – Лилль приблизился к зоне Лиги Европы

Конкуренцию двум специалистам составят: Франк Эс, возглавляющий Ланс и ведущий борьбу с Марселом за прямую путевку в Лигу чемпионов, Паскаль Гастьен из Клермона, а также наставник Тулузы Филипп Монтанье. Последний вместе со своей командой завоевал Кубок Франции в текущем сезоне.

Имя победителя будет известно 28 мая. Напомним, что 20 мая Лилль Фонсеки сыграет против команды Малиновского в 36-м туре Лиги 1.

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