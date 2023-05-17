Фонсека та наставник Маліновського поборються за звання найкращого тренера чемпіонату Франції
Паулу Фонсека та Ігор Тудор претендують на одну нагороду.
Щороку в чемпіонаті Франції підбивають підсумки сезону і роздають персональні нагороди. Паулу Фонсека, який очолює Лілль, а також наставник Руслана Маліновського посперечаються за звання найкращого тренера в Лізі 1.
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Конкуренцію двом фахівцям складуть: Франк Ес, який очолює Ланс і веде боротьбу з Марселом за пряму путівку в Лігу чемпіонів, Паскаль Гастьєн із Клермона, а також наставник Тулузи Філіпп Монтаньє. Останній разом зі своєю командою здобув Кубок Франції у поточному сезоні.
Ім'я переможця буде відомо 28 травня. Нагадаємо, що 20 травня Лілль Фонсеки зіграє проти команди Маліновського у 36 турі Ліги 1.
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