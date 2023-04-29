Чемпионат Франции, 33 тур

Лилль – Аяччо – 3:0

Голы: Гомеш, 22, 33, Кабелля, 38

Лилль в прошлом туре неожиданно потерял баллы в матче с Осером. На домашнем стадионе нужно было оправдаться за ошибку. С этой задачей подопечные Фонсеки справились на отлично. С первых минут "доги" завладели инициативой, контролировали мяч и не позволяли корсиканцам нанести хотя бы один удар в сторону ворот Шевалье.

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Андре Гомеш открыл счет в матче на 22 минуте, забив из-за пределов штрафной. Для того, чтобы удвоить свое преимущество, "догам" потребовалось несколько минут. К перерыву в ворота Аяччо влетело еще два мяча. Реми Кабелля дважды ассистировал Гомешу, а также забил сам. После перерыва Лилль в большинстве своем контролировал игру по-прежнему, не позволяя корсиканцам заходить в свою штрафную.

Победа позволила команде Фонсеки оторваться от Ренна на шесть очков и приблизиться к Монако на расстояние двух баллов. Но обе команды проведут свои матчи позже. Аяччо остается в зоне вылета. Корсиканцы занимают 19 строчку.

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