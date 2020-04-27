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Фонсека хочет избежать битвы с Шахтером до финала Лиги Европы – эмоциональный аргумент от португальца

09:18 66 Читати українською
Фонсека хочет избежать битвы с Шахтером до финала Лиги Европы – эмоциональный аргумент от португальца
Паулу Фонсека / Сайт Ромы

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о своем отношении к Шахтеру, в котором провел три успешных года.

"Нет, не хотел бы встретиться с Шахтером в еврокубках. Только в финале (смеется).

Фонсека подтвердил, что хочет приобрести в Рому нескольких игроков Шахтера

Это просто из-за чувственности, я хотел бы увидеть бывших игроков, директоров и всех сотрудников. Если бы это был финал, тогда я бы обрадовался. Это было бы очень круто", – признался Фонсека в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Рома и Шахтер пробились в 1/8 финала Лиги Европы перед вынужденной остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

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Рома Рома Шахтер Шахтер Лига Европы Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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