Фонсека подтвердил, что хочет приобрести в Рому нескольких игроков Шахтера

Бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет Рому, прокомментировал интерес римлян к футболистам дончан.

"Пресса в Италии была заинтересована во всех игроках Шахтера. Я знаю хорошо игроков Шахтера. Большинство из них могли бы играть в лучших европейских чемпионатах. Сложно рассчитывать, что мы можем пригласить одного-двух игроков Шахтера.

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Но на данный момент мы и не нуждаемся в большом количестве игроков – рассчитываем на тех, кто у нас есть. Посмотрим, появится ли интерес к какому-то игроку Шахтера. В данный момент клубы хотят платить все меньше и меньше, а с Шахтером не так просто договариваться. Но я бы хотел нескольких игроков из донецкой команды видеть в Роме", – сказал Фонсека в программе Великий футбол на ТК Футбол.

Напомним, Паулу Фонсека с 2016 по 2019 год возглавлял донецкий Шахтер, с которым по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. Прошлым летом португальский специалист стал главным тренером Ромы. Ранее в итальянской прессе сообщалось об интересе "волков" к Маркосу Антонио, Тете, Виктору Коваленко и Михаилу Мудрику.

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