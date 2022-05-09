Программу 36-го тура Серии А закрывал очень важный матч во Флоренции, где Фиорентина принимала Рому. "Волки" держались на шестой позиции в зоне Лиги Европы, опережая Аталанту лишь благодаря лучшей статистике личных встреч. Фиорентина же в случае победы поднялась бы на седьмую строчку, поравнявшись с римлянами и бергамасками по набранным баллам.

Обе команды подошли к поединку в не очень хорошей форме - "джалоросси" не выиграли в трех матчах подряд, а "фиалки" вообще потерпели три поражения. Ожидалось очень напряженное сражение, однако уже в начале гости провалились капитально. На 5-й минуте Рома пропустила с пенальти (его забил Нико Гонсалес), а на 10-й Фиорентина удвоила своё преимущество – Бонавентура спокойно вошел в штрафную и пробил в дальний нижний угол. 2:0! Флорентийцы захватили комфортное преимущество с первых двух ударов в матче.

Римляне могли отыграться на 20-й минуте благодаря прямому выстрелу Пеллегрини из стандарта, однако Тераччано вытащил мяч из-под левой штанги. Фиорентина ответила лонгшотом Миленковича в левый нижний угол на 37-й, однако Патрисиу выручил "волков". Вот, собственно, и вся острота в первом тайме.

После перерыва "фиалки" увеличили активность, но на 54-й минуте они едва не пропустили в результате подачи с левого фланга и замыкания от Абрахама. Мяч прошел над правой девяткой. Хозяева огрызнулись выстрелом Амбрабата на 56-й из-за пределов штрафной под перекладину – Патрисиу парировал. После этого игра несколько успокоилась.

В середине второго тайма моменты практически не возникали. Фиорентина уверенно держала контроль над поединком, а на 84-й минуте Малех мог ещё разгром устроить – он получил проникающий пас и оказался прямо перед голкипером, однако переиграть его не сумел. В конце концов финальный свисток зафиксировал уверенную победу "фиалок" со счётом 2:0. Флоренция закручивает интригу в битве за Лигу Европы!