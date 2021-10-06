Сборная Украины поедет в гости к национальной команды Финляндии в 7-м туре квалификации к чемпионату мира-2022. Какой прогноз букмекеров на поединок, подскажет "Футбол 24".

Матч отбора к ЧМ-2022 Финляндия – Украина состоится в Хельсинки 9 октября. Начало – в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Финляндия – Украина: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2022

Авторитетная британская контора William Hill фаворитом противостояния считает "сине-желтых". На победу команды Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом 2,20. Вероятность успеха финнов оценили баллом 3,50. Ничья выглядит более вероятной – 3,10. Любители острых ощущений могут поставить на точный счет 0:2 в пользу украинцев с солидным кэфом 9,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Сборную Украины можно поставить с аналогичным коэффициентом 2,20. Чуть больше здесь верят в успех Суоми – 3,30. Зато на ничью принимают ставки с баллом 3,20. Смелый вариант для настоящих игроков – зеркальный результат по итогам двух таймов. Победный счет в пользу финнов после 45 минут с итоговой победой "сине-желтых" увеличат выигрыш в 29 раз!

История противостояний команд невелика. В Финляндии сборные провели один очный поединок – в квалификации к ЧМ-2018. Украина победила (2:1) благодаря голам Коноплянки и Беседина после перерыва.

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