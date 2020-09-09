Молодежная сборная Украины победила сверстников из Дании в рамках отбора на Евро-2021. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Руслана Ротаня обеспечили победный результат еще в первой половине встречи. В середине тайма Ефим Конопля сумел прошить голкипера финнов, а незадолго до свистка на перерыв Даниил Сикан завершил красивую комбинацию.

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Во втором тайме команды голов не забивали. После этой победы "молодежка" поднялась на третье место в своей группе, однако шансы выбраться на второе, которое при определенных обстоятельствах дает возможность выйти дальше, очень призрачны.