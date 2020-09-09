Молодіжна збірна України обіграла однолітків із Данії в рамках відбору на Євро-2021. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Руслана Ротаня забезпечили переможний результат ще у першій половині зустрічі. В середині тайму Юхим Конопля зумів прошити голкіпера фінів, а не задовго до свистка на перерву Данило Сікан завершив красиву комбінацію.

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У другому таймі команди голів не забивали. Після цієї перемоги "молодіжка" піднялася на третє місце у своїй групі, однак шанси вибратися на друге, яке при певних обставинах дає можливість вийти далі, дуже примарні.