Финляндия – Россия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Финны встречаются с россиянами во втором туре чемпионата Европы. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Фінляндія – Росія стартує о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі та "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Финляндия: Градецки – Тойвио, Араюури, О'Шонесси – Райтала, Лод, Шюллер, Камара, Уронен – Пукки, Похьянпало.
Запасные: Йоронен, Яккола, Вяйсянен, Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.
Россия: Сафонов – Баринов, Джикия, Дивеев – Фернандес, Зобнин, Оздоев, Кузяев – Головин, Миранчук – Дзюба.
Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Жемалетдинов, Мухин, Соболев, Заболотный, Фомин, Евгеньев, Макаров.