Сборная Финляндии считалась аутсайдером группы В, однако шансы на выход в плей-офф оставались неплохие. Болельщики Суоми надеялись зацепиться за очко с Данией и победить Россию, гарантировав себе статус лучшей третьей команды Евро-2020, однако сейчас у дебютанта турнира есть шанс занять минимум второе место. Это стало возможным благодаря сенсационной победе в драматичном поединке в Копенгагене – подопечным Маркку Канервы для исторического триумфа хватило всего одного удара по воротам Шмейхеля. Правда, Каспер сам помог финнам, пропустив между ног, а его партнеры не смогли реализовать пенальти и конвертировать в гол ещё 22 удара.

Это был феерический отскок, но не стоит смотреть на Суоми свысока. Конечно, 6 сейвов Градецки сделали своё дело, но ключевым фактором успеха стал классно построенный автобус с линией в пять защитников и перекрытым центром. Датчане проходили эти построения и пользовались индивидуальными ошибками финнов (сказывалась разница в классе и скорости), однако все кроссы в штрафную сняли защитники, а большинство проникающих пасов выводили хозяев на неудобные позиции. "Красная гвардия" всё равно создавала моменты, однако более простая команда будет иметь серьёзные проблемы с этой оборонительной стеной. Украина в отборе к ЧМ-2022, например, так и не смогла переиграть Финляндию.

Тяжелопонять, насколько готова к такому соперника Россия. Подопечные Станислава Черчесова стартовали с разгромного поражения от Бельгии, порадовав львовскую фан-зону, однако вряд ли кто-то ожидал другого результата. Проблема заключалась не в счёте, а в том, как россияне проиграли – команда разнервничалась и привезла максимально глупые голы, а стартовый план развалился практически сразу. Он базировался на игре в три защитника и персональной опеке Кастаня / Менье, однако бельгийцы разрушали замысел смещениями Мертенса и во фланг и созданием ситуаций 2-в-1. Кроме того, схема с тремя ЦЗ явно ослабляла центр России, но даже после пропущенного на 10-й минуте гола и травмы двух защитников тренерский штаб не отходил от начальной тактики.

Русский медведь оказался даже не "Ласковый Мишей". Это был плюшевый мишка, сшитый в китайском подвале и порванный собаками на улице под дождем – именно такое впечатление производил футбол подопечных Станислава Черчесова. Защитники сборной России, однако, заявили, что не увидели в Бельгии ничего особенного – и это правда. "Красные дьяволы" сыграли в эконом-режиме, выдав максимум полчаса в топовой скорости, а после перерыва команда вообще бросила играть.

Так или иначе, Финляндия – не Бельгия. Пукки, конечно, тоже может проверять оборону рывками, однако их будет меньше. Большим плюсом России выступает наличие высоких нападающих, способных вести борьбу с мощными центрбеками Суоми, да и в центре россияне выглядят сильнее благодаря звёздным атакующим хавбекам. В конце концов, хозяевам сегодня некуда отступать, ведь в случае неудачи пролёт мимо плей-офф будет гарантирован на 99%. Вопрос только в том, способны ли русские реализовать эти преимущества. По матчу против бельгийцев понять это было трудно.

Кадровая ситуация

Финны не смогли избежать кадровых потерь после первого тура, однако они не являются критическими. Лагерь национальной сборной из-за повреждения уже покинул фулбек Албин Гранлунд, которому всё равно светил только запас, а основной центрбэк – Йоон Тойвио – получил ушиб палец ноги, пропустив тренировку в понедельник. Впрочем, сейчас он должен быть готов к игре. Защитник Николай Алхо, который присоединился к команде после ухода Гранлунда, тренировался индивидуально.

У сборной России всё сложнее. Точно не сыграет Жирков, который, очевидно, уже завершил выступления на Евро-2020. Кроме того, есть проблемы с Кудряшовым – защитник получил повреждение перед матчем против Бельгии и первую тренировку провел только вчера. Кроме того, в лёгкой форме работали центрбэк Джикия и центрхав Головин. Это – ключевые футболисты, поэтому их потеря серьёзно ослабит команду.

Ориентировочные составы на матч Финляндия – Россия

Финляндия: Градецки – Тойвио, Араюури, О'Шонесси – Райтала, Лод, Спарв, Камара, Уронен – ​​Пукки, Похьянпало

Россия: Шунин – Баринов, Джикия, Семёнов – Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев – Миранчук, Головин – Дзюба

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Финляндия – очень неудобная команда, которая грамотно миксует тактическую грамотность в обороне со способностью вести успешные единоборства по всему полю. Чтобы переиграть финнов, необходимо подготовить нетривиальный тактический план и держать стабильно высокий темп – иначе суоми будут успевать перестраиваться. Впрочем, подопечные Маркку Канервы и в Копенгагене, и в квалификации к ЧМ-2022 доказали готовность выдерживать работу на скоростях.

Россияне не могут затянуть Финляндию в вялое позиционное болото, где игра будет идти до первого гола. Во-первых, гости именно этого и хотят, а во-вторых – так резко возрастает шанс сыграть вничью. Для команды Стаса Черчесова она будет означать фактический вылет с Евро. При этом его подопечные слабо выглядят позиционном наступлении, скорости в игре не хватает, а обороне у хозяев Газпром-Арены серьезные проблемы. Как в плане организации, так и в плане физической формы.

Единственным реальным способом забить в ворота Градецки каждутся заброса на высоких Дзюбу или Соболева, однако поединок в Копенгагене показал полную готовность Суоми к такому футболу. Именно поэтому в победу сборной России не верится. Ничья кажется более вероятным исходом.