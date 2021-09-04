Финляндия – Казахстан: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Финляндия в рамках отбора к ЧМ-2022 принимает сборную Казахстана. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора ЧМ-2022 Финляндия – Казахстан начнётся в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Финляндия: Градецки – Вяйсянен, Араюури, О'Шоннеси – Алхо, Валакари, Шюлер, Тейлор, Уронен – Похьянпало, Пукки
Запасные: Йоронен, Эрикссон, Тойвио, Кайринен, Йенсен, Сойри, Спарв, Иванов, Ниссиля, Форсс, Хямяляйнен, Райтала
Казахстан: Шацкий – Марочкин, Ерланов, Алип – Вороговский, Тапалов, Оразов, Тайканов – Жуков, Аймбетов – Таттыбаєв
Запасные: Непогодов, Сейсен, Малий, Куат, Касым, Тагыберген, Шушеначев, Жарынбетов, Васильев, Астанов, Быстров, Логвиненко
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