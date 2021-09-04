Фінляндія – Казахстан: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Фінляндія в рамках відбору до ЧС-2022 приймає збірну Казахстану. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору ЧС-2022 Фінляндія – Казахстан розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Фінляндія: Градецкі – Вяйсянен, Араюурі, О'Шоннесі – Алхо, Валакарі, Шюлер, Тейлор, Уронен – Пох'янпало, Пуккі
Запасні: Йоронен, Ерікссон, Тойвіо, Кайрінен, Єнсен, Сойрі, Спарв, Іванов, Ніссіля, Форсс, Хямяляйнен, Райтала
Казахстан: Шацкій – Марочкін, Єрланов, Аліп – Вороговскій, Тапалов, Оразов, Тайканов – Жуков, Аймбетов – Таттибаєв
Запасні: Непогодов, Сейсен, Малий, Куат, Касим, Тагиберген, Шушеначев, Жаринбетов, Васільєв, Астанов, Бистров, Логвіненко
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