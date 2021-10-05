Тренерский штаб сборной Финляндии провел ротацию в заявке команды на октябрьские матчи против Украины и Казахстана.

Полузащитник Каан Кайринен и нападающий Маркус Форсс не смогут сыграть в ближайших матчах сборной Финляндии, сообщает Рalloliitto.

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По словам главного тренера Суоми, Кайринен получил травму в матче за клуб и не успевает восстановиться. С Форссом ситуация сложнее. В поединке против Олдхэма форвард Брэнфорда получил удар в голову. Врачи уже разрешили ему играть, но запретили перелеты.

Отмечается, что Маркку Канерва уже вызвал других игроков. Вакантные места займут Томас Лам (ЦСКА София) и Рупе Руски (Хельсинки). Добавим, что Финляндия лишь по дополнительным показателям уступает Украине. Очный поединок 9 октября будет иметь ключевое значение в борьбе за выход из группы отбора на ЧС-2022.

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