Тренерський штаб збірної Фінляндії провів ротацію у заявці команди на жовтневі матчі проти України та Казахстану.

Півзахисник Каан Кайрінен та нападник Маркус Форсс не зможуть зіграти у найближчих матчах збірної Фінляндії, повідомляє Рalloliitto.

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За словами головного тренера Суомі, Кайрінен отримав травму в матчі за клуб та не встигає відновитися. З Форссом ситуація складніша. У поєдинку проти Олдхема форвард Бренфорда отримав удар в голову. Лікарі вже дозволили йому грати, але заборонили перельоти.

Зазначається, що Маркку Канерва вже викликав інших гравців. Вакантні місця займуть Томас Лам (ЦСКА Софія) та Рупе Рускі (Гельсінкі). Додамо, що наразі Фінляндія лише за додатковими показниками поступається Україні. Очний поєдинок 9 жовтня матиме ключове значення у боротьбі за вихід із групи відбору на ЧС-2022.

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