Сборная Украины накануне, 4 октября, в Киеве начала полноценную подготовку к октябрьским поединкам квалификации на ЧМ-2022 – против Финляндии и Боснии и Герцеговины. А Александр Петраков уже провел занятие.

Вчера сборная собралась в столице Украины. В отель "Опера" поочередно съезжались игроки, среди которых и новичок – Александр Пихаленок. Все это снимали видеооператоры УАФ, а ролик опубликовали на официальном YouTube-канале.

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В отеле представители сборной устроили сбор подписей на футболке Шапаренко. Это команда готовила подарок Николаю, который Александр Петраков вручил на вечерней тренировке. "Чтобы ты финнов порвал на куски. Пукки, Юкки и Тутукки..." – с улыбкой обратился и.о. главного тренера к динамовцу.

После этого началась легкая вечерняя тренировка, в которой приняли участие 24 игрока. Все было на позитиве. Сегодня же уже начнутся более интенсивные занятия.

Напомним, "сине-желтые" в октябре проведут два поединка отбора на чемпионат мира в Катаре – против Финляндии 9 числа в Хельсинки и против Боснии и Герцеговины 12-го во Львове.

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