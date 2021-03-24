Финляндия принимает Боснию и Герцеговину в рамках квалификации на чемпионат мира. Команды Составы и ссылка онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Финляндия – Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча соперников Украины в отборе на ЧМ

Поединок Финляндия – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе в Хельсинки прозвучит в 21:45. Смотреть матч вживую на территории Украины можно только на онлайн-платформе oll.tv. Телеканал "Футбол 2" покажет игру в записи, начало в 23:40. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Франция – Украина: стартовые составы и онлайн трансляция матча

Финляндия – Босния и Герцеговина: стартовые составы на матч отбора к ЧМ-2022:

Финляндия: Йоронен – Хамалайнен, Аркаюри, Тойвио, Райтала – Лод, Камара, Кауко, Алхо – Пукки, Валакари

Босния и Герцеговина: Шехич – Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Цивич – Гояк, Пьянич, Цимор, Крунич – Стеванович, Джеко