Финляндия – Босния и Герцеговина: стартовые составы на матч соперников Украины в отборе на ЧМ
Финляндия принимает Боснию и Герцеговину в рамках квалификации на чемпионат мира. Команды Составы и ссылка онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Финляндия – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 24 ноября. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе в Хельсинки прозвучит в 21:45. Смотреть матч вживую на территории Украины можно только на онлайн-платформе oll.tv. Телеканал "Футбол 2" покажет игру в записи, начало в 23:40. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
Франция – Украина: стартовые составы и онлайн трансляция матча
Финляндия – Босния и Герцеговина: стартовые составы на матч отбора к ЧМ-2022:
Финляндия: Йоронен – Хамалайнен, Аркаюри, Тойвио, Райтала – Лод, Камара, Кауко, Алхо – Пукки, Валакари
Босния и Герцеговина: Шехич – Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Цивич – Гояк, Пьянич, Цимор, Крунич – Стеванович, Джеко