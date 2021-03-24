Фінляндія приймає Боснію і Герцеговину в рамках кваліфікації на чемпіонат світу. Стартові склади та посилання онлайн-трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Фінляндія – Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція матчу суперників України у відборі на ЧС

Поєдинок Фінляндія – Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні, 24 листопада. Стартовий свисток на Олімпійському стадіоні в Хельсінкі пролунає о 21:45. Дивитися матч наживо на території України можна лише на онлайн-платформі oll.tv. Телеканал "Футбол 2" покаже гру в записі, початок о 23:40. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Франція – Україна: стартові склади та онлайн трансляція матчу

Фінляндія – Боснія і Герцеговина: стартові склади на матч відбору до ЧС-2022:

Фінляндія: Йоронен – Хамалайнен, Араюрі, Тойвіо, Райтала – Лод, Камара, Кауко, Алхо – Пуккі, Валакарі

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Тодоровіч, Хаджикадуніч, Санічанін, Цивіч – Гояк, П'яніч, Цімор, Круніч – Стевановіч, Джеко