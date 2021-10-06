"В сборной Украины очень опытные футболисты. Они хотят контролировать мяч и играют в короткий пас. Конечно, после смены тренера их игра несколько изменилась. Не могу сказать, как именно. Но, в целом, Украина делает ставку на определенных игроков, играет в обороне по сравнению дисциплинированно. Не зря они вышли в 1/4 финала Евро.

Финляндия была вынуждена сделать два изменения в составе на матч с Украиной

Мы должны играть плотно и не давать им пространство и время для действий. Конечно, контратаки всегда имеют большое значение. В современном футболе важны стандарты. Нам нужно обороняться выше, а не так низко, как против Франции", – приводит слова Похьянпало Yle.

Напомним, сборная Украины сыграет против Финляндии 9 октября в рамках отбора к ЧМ-2022. Первая встреча команд завершилась вничью (1:1).

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